×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В свердловском Заксобрании решили вопрос с отставкой омбудсменаСегодня в 11:52

  • Текст

Как того требует Москва.

Комитет свердловского Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрил поправки в законопроект, регламентирующие новый порядок досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Автором инициативы выступил депутат Евгений Зяблицев.

"Внесенный проект закона регулирует случаи, при которых не требуется консультация с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации для досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в регионе", - пояснил он "Уралинформбюро".

Согласно документу, консультации не потребуются в случае смерти омбудсмена, признания его судом недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно отсутствующим или вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.

Полным составом Заксобрания законопроект будет рассмотрен сразу в трех чтениях 23-24 мая. Следует отметить, что в марте 2017 года аналогичные поправки были внесены в федеральное законодательство.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×