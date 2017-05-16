Как того требует Москва.

Комитет свердловского Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности одобрил поправки в законопроект, регламентирующие новый порядок досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Автором инициативы выступил депутат Евгений Зяблицев.

"Внесенный проект закона регулирует случаи, при которых не требуется консультация с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации для досрочного прекращения полномочий уполномоченного по правам человека в регионе", - пояснил он "Уралинформбюро".

Согласно документу, консультации не потребуются в случае смерти омбудсмена, признания его судом недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно отсутствующим или вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда.

Полным составом Заксобрания законопроект будет рассмотрен сразу в трех чтениях 23-24 мая. Следует отметить, что в марте 2017 года аналогичные поправки были внесены в федеральное законодательство.