После череды уголовных скандалов.

Аппарат администрации Копейска возглавил бывший зампрокурора Ленинградской области Константин Никитин. Ему предстоит курировать управление по имуществу и земельным отношениям, управление архитектуры и отдел жилищной политики, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Ранее Никитин работал в органах прокуратуры в Махачкале, Челябинске и Магнитогорске. Следует отметить, что глава Копейска Владимир Можин имеет аналогичный опыт - прошел путь от помощника прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска до первого заместителя прокурора Челябинской области.

Экс-работники надзорных органов заняли места чиновников, которые были уволены в связи с уголовным преследованием. По версии следствия, бывший глава Копейска Вячеслав Истомин получил более 2 миллионов рублей взяток, а предыдущий руководитель аппарата горадминистрации Татьяна Котельникова устроила на работу "мертвые души" и получала за них зарплату.

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