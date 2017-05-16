Для защиты от боевиков ИГ.

Турецкая разведка получила данные о готовящихся атаках запрещенной в России группировки "Исламское государство" на суда ВМФ РФ в проливе Босфор.

Якобы экстремисты вынашивают планы обстрела российских кораблей из длинноствольного оружия или переносных ракетных установок в точках их максимального сближения с берегом, пишет газета Haber Turk. Всего выявлено 146 подобных точек, где теперь выставлены полицейские посты.

Ради обеспечения безопасности каждый российский корабль в Босфоре сопровождают полицейский вертолет и два катера Береговой охраны Турции.

Боевые суда ВМФ РФ курсируют через турецкие проливы в рамках ротации и оперативной необходимости для выполнения боевых задач у берегов Сирии, передает "Уралинформбюро".