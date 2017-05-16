Санкционный список расширен.

Четыре компании из Свердловской области включены в санкционный список, подписанный президентом Украины Петром Порошенко.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, ограничительные меры приняты в отношении ОАО "Уральский шинный завод", ЗАО "Уралэлектромаш" и двух авиакомпаний: "Уктус" и "Уральские авиалинии". Санкции введены на 1 год, передает "Уралинформбюро".

Традиционно не обошлось без курьезов. В перечень вошли компании, которые уже давно ликвидированы: к примеру, "Трансаэро". Также Порошенко запретил въезд в Украину бывшему члену Совета Федерации от Курганской области Олегу Пантелееву, который скончался еще в 2016 году, будучи первым замгубернатора Зауралья.

Всего в черный список входят 468 российских предприятий и 1 228 физических лиц.