По 6 муниципалитетам.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и секретарь свердловского реготделения "Единой России" Виктор Шептий отправились в тур по городам и селам. Политики посетят 6 муниципалитетов, где в рамках праймериз ЕР, предваряющих выборы главы региона, встретятся с активом партии власти.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского отделения ЕР, уже 18 мая в Первоуральске состоится первая встреча. 23 и 24 мая пройдут встречи в Серове и Нижнем Тагиле соответственно. 26 мая Куйвашев и Шептий планируют посетить село Байкалово, однако ближе к назначенной дате встреча может быть перенесена в Ирбит. Далее по графику - поездка 29 мая в Сухой Лог. Завершится турне 31 мая встречей с екатеринбургскими единороссами.

Политики пообщаются с секретарями местных отделений и первичных организаций партии, чтобы представить свое видение развития области. По итогам встреч "медведи" должны поддержать одного из претендентов. Окончательное утверждение кандидата на пост губернатора Свердловской области от "Единой России" состоится 10 июня на региональной партийной конференции.



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