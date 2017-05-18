×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловским единороссам выбрали главного по партстроительству17 мая в 14:11

  • Текст

Место пустовало с 2016 года.

Комиссия Уральского межрегионального координационного совета "Единой России" согласовал кандидатуру Николая Жукова на пост заместителя руководителя исполкома свердловского отделения партии власти. Он возглавит отдел партийного строительства, передает "Уралинформбюро".

"Он грамотно ответил на наши вопросы. Видно, что человек владеет политической ситуацией в своем регионе", - пояснила председатель комиссии Наталья Западнова.

Жуков занял место Натальи Вихревой, которая покинула пост еще в прошлом году. Теперь она работает в том же отделе, но главным специалистом.

Примечательно, что Николай Жуков уже трудился на посту замруководителя исполкома, а в 2013 году, после ухода Рафаэля Шихова, и вовсе временно его возглавлял. До минувшего назначения он работал в общественной приемной "медведей".

Ранее по теме:
Свердловское реготделение "Единой России" сделало трудный выбор
Спонсоры разочарований

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×