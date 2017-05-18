Место пустовало с 2016 года.

Комиссия Уральского межрегионального координационного совета "Единой России" согласовал кандидатуру Николая Жукова на пост заместителя руководителя исполкома свердловского отделения партии власти. Он возглавит отдел партийного строительства, передает "Уралинформбюро".

"Он грамотно ответил на наши вопросы. Видно, что человек владеет политической ситуацией в своем регионе", - пояснила председатель комиссии Наталья Западнова.

Жуков занял место Натальи Вихревой, которая покинула пост еще в прошлом году. Теперь она работает в том же отделе, но главным специалистом.

Примечательно, что Николай Жуков уже трудился на посту замруководителя исполкома, а в 2013 году, после ухода Рафаэля Шихова, и вовсе временно его возглавлял. До минувшего назначения он работал в общественной приемной "медведей".



Ранее по теме:

Свердловское реготделение "Единой России" сделало трудный выбор

Спонсоры разочарований