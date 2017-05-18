Десятка кандидатур определена.

Комиссия по местному самоуправлению городской думы Екатеринбурга определила 10 кандидатур для назначения членами горизбиркома.

От региональной комиссии в список вошли Илья Захаров, Руслан Дворецкий, Вадим Антошин, Эльдар Валиуллин и Марина Малышева, передает "Уралинформбюро".

Оставшиеся 5 мест депутаты практически единогласно отдали Анне Синдяшкиной ("Российская партия пенсионеров за справедливость"), Валерию Таракину (ЛДПР), Юрию Емалетдинову (КПРФ), Константину Юфереву ("Единая Россия") и Станиславе Астратовой ("Справедливая Россия").

За бортом оказался представитель партии "Гражданская платформа" Максим Макеев. Против его кандидатуры высказались 4 депутата, остальные воздержались. Впрочем, самого Макеева это ничуть не расстроило - после заседания комиссии он пояснил, что "ему на самом деле это все не нужно".

Окончательное решение о формировании нового состава горизбиркома депутаты планируют принять 23 мая на очередном заседании думы. И уже 26 мая облизбирком назовет рекомендованную кандидатуру для назначения председателем комиссии. С большой долей вероятности пост сохранит Илья Захаров - к его работе не было нареканий, а сегодня руководитель региональной избирательной комиссии Валерий Чайников вручил ему почетную грамоту, что говорит о явном доверии.