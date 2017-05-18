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Транспортная реформа подвела мэрию Екатеринбурга под суд17 мая в 16:04

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Народных избранников.

Представители городской думы Екатеринбурга решили вызвать чиновников мэрии на разговор о транспортной реформе. Речь об этом зашла 17 мая на заседании комиссии по местному самоуправлению, передает "Уралинформбюро".

По словам народных избранников, горожане находятся в информационной блокаде и им нужны разъяснения. Из-за недавних заявлений о скорой отмене ряда маршрутов "городское сообщество начинает вскипать", подчеркнул депутат Олег Хабибуллин. Чиновников призовут к ответу в рамках "информационного часа" на думском заседании 23 мая.

Замглавы горадминистрации Сергей Тушин заявил о готовности поделиться планами мэрии, но позднее. Он указал на насыщенную повестку грядущего заседания думы и предложил перенести рассмотрение вопроса на июнь.

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