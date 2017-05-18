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Евросоюз распахнул двери перед украинцамиСегодня в 10:48

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Одобрив отмену виз.

С 11 июня 2017 года граждане Украины смогут посещать страны Евросоюза без виз.

Соответствующий законодательный акт был подписан 17 мая в Страсбурге председателем Европарламента Антонио Таяни и главой МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абелой, передает "Уралинформбюро".

На церемонии присутствовал глава Незалежной Петр Порошенко. "Безвиз" - это последнее "прощай" советскому прошлому. Украина возвращается в европейскую семью!" - написал он позже на своей странице в Facebook.

Совет ЕС готов приостановить безвизовый режим с Украиной, если возникнут проблемы с миграцией или безопасностью.

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