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Без неожиданностей: Носов победил на праймериз ЕРСегодня в 11:28

К выборам мэра Нижнего Тагила.

Организационный комитет по проведению праймериз "Единой России" в Нижнем Тагиле 18 мая подведет итоги по определению кандидатов, которых партия власти отправит на выборы главы города.

Сами праймериз прошли 17 мая. В ходе голосования выборщики единогласно поддержали Сергея Носова. Вторым стал заместитель действующего мэра Владислав Пинаев, третьим - спикер местной думы Александр Маслов.

Следует отметить, что изначально претендентов на участие в выборах градоначальника было четверо, однако накануне с дистанции сошел местный депутат Вячеслав Горячкин. Он сам отозвал свою кандидатуру, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе местного отделения "Единой России".

Итоги праймериз к выборам городской думы будут обнародованы позднее.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
пусть Сегодня в 11:33

да нехай, мы не против

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