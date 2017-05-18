К выборам мэра Нижнего Тагила.

Организационный комитет по проведению праймериз "Единой России" в Нижнем Тагиле 18 мая подведет итоги по определению кандидатов, которых партия власти отправит на выборы главы города.

Сами праймериз прошли 17 мая. В ходе голосования выборщики единогласно поддержали Сергея Носова. Вторым стал заместитель действующего мэра Владислав Пинаев, третьим - спикер местной думы Александр Маслов.

Следует отметить, что изначально претендентов на участие в выборах градоначальника было четверо, однако накануне с дистанции сошел местный депутат Вячеслав Горячкин. Он сам отозвал свою кандидатуру, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе местного отделения "Единой России".

Итоги праймериз к выборам городской думы будут обнародованы позднее.



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