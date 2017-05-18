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Мединский расширил полномочия челябинского министра культурыСегодня в 14:45

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Он будет курировать туризм на Урале.

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин возглавил совет по туризму по Уральскому федеральному округу. Такое кадровое решение озвучил глава Минкультуры России Владимир Мединский на заседании профильного координационного совета.

Бетехтин будет развивать туристский кластер уральских регионов, а также продвигать их турпотенциал на внутреннем и международном рынках, пояснили "Уралинформбюро" в южноуральском министерстве культуры. Челябинец будет во главе совета в течение года.

"Для начала необходимо составить событийную карту, куда попадут те мероприятия, которые могут стать брендами региона и на которые можно делать ставку. И первым в очереди стоит Бажовский фестиваль, который пройдет в июне и куда приглашены представители со всего региона. В июле мы отправимся в Тобольск, где организаторы презентуют фестиваль "Сибирский разносол". Нам это мероприятие тем более интересно, поскольку в Челябинске есть свой гастрономический фестиваль – "Уральские пельмени". Это прекрасный повод обменяться опытом, к тому же есть идея сделать новый проект "Фестиваль в гостях у фестиваля" и пригласить к нам в декабре коллег из Тобольска", - описал ближайший фронт работ Бетехтин.

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