Берег ВИЗа спасли от высотного отеляСегодня в 16:07
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Проект Абдуллаева направлен на доработку.
Застройка южного берега Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге опять откладывается. 18 мая градсовет отправил на доработку концепцию строительства на этой территории жилого комплекса, разработанную архитектурным бюро In.Form Тимура Абдуллаева по заказу компании "Астра".
По словам Тимура Абдуллаева, сегодня эта территория занята частным сектором, большую часть которого застройщик пока не сумел выкупить у собственников. Компания "Астра", дочерним подразделением которой является ООО "Западный берег", намеревается построить здесь 9 среднеэтажных жилых домов, детский сад, школу и 30-этажную офисную высотку, выходящую фасадом на пруд.
Новый район задуман как логическое продолжение существующей высотной застройки на улице Татищева, однако, по замыслу разработчиков, структурирован будет не по кварталам, а свободно расположенными секциями. Эта модель застройки вызвала много вопросов у членов градсовета: по мнению замначальника Главархитектуры Сергея Косенко, квартальный принцип будет здесь более уместным. Еще одна претензия, высказанная в адрес концепции бюро Абдуллаева, — слабая защищенность жилого комплекса от зимних ветров с акватории пруда. По мнению архитекторов Евгения Трубецкого и Владимир Вениаминова, из-за сильного ветра здесь всегда будет холоднее на 2-3 градуса, чем в центре Екатеринбурга.
Но самую бурную дискуссию вызвала идея высотки, соединенной с причальным пирсом, где сегодня занимаются воспитанники парусной флотилии "Каравелла". 30-этажный небоскреб с гостиницей внутри задуман как главная доминанта проекта, а пирс — как своего рода "маяк" для яхтсменов. Однако, по словам архитектора Григория Мазаева, на берегу пруда ни офис, ни тем паче гостиница не нужны, потому что берег — зона отдыха. Кроме того, Мазаева смутили паркинги, размещенные проектировщиками в самом конце улицы Татищева. "Эта улица — главная в городе, на ней должны стоять красивые дома, а не парковки. Концепция непригодная, ее нужно переделать", - заявил он. Завкафедрой градостроительства УрГАХУ Сергей Санок поддержал коллегу: "Набережная будет перекрыта, а значит, ее уже не сделать территорией общего пользования". В итоге градсовет поручил автору концепции разработать альтернативный вариант, более ориентированный на сферы отдыха, спорта и образования.
Южный берег ВИЗ-пруда, как известно, изначально планировали сделать одной из площадок для ЭКСПО-2020. После неудачи с выставкой горадминистрация решила разместить здесь рекреационный центр международного и регионального значения. В марте этого года градсовет "зарубил" проект "Группы ЛСР Урал", предполагавший строительство в этом районе крупного жилого массива на 43 тысячи жителей, ЭКСПО-центра и прилегающего к нему ЭКСПО-парка. В данный момент администрация Екатеринбурга готовит конкурс на новую концепцию набережной Верх-Исетского пруда и реки Исеть. Заказчиками конкурса выступают "Западный берег" и клуб "Коматек", который планирует построить на этом участке новый яхт-клуб.
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