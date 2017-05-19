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Выборы главы Арамиля подгонят под КуйвашеваСегодня в 11:29

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Разъезжающего по региону.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность главы Арамиля перенесла второй этап конкурса на неопределенный срок. Как пояснили "Уралинформбюро" в аппарате городской думы, заседание не состоялось по причине отсутствия кворума комиссии.

"Сейчас это зависит от графика работы губернатора, потому что члены конкурсной комиссии - директора департаментов, и соответственно они иногда сопровождают губернатора в командировках. В понедельник мы получим график движения губернатора и тогда уже будем проводить второй этап конкурса в "свободном окошечке", - пояснили в аппарате гордумы.

Отметим, что врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев сейчас часто ездит по региону - политик участвует в праймериз "Единой России" по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы главы региона. 18 мая, когда и должен был пройти второй этап конкурса по главе Арамиля, Куйвашев выступал перед партактивом в Первоуральске.

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