Отработавшего на этом посту 8 лет.

Начальник управления ветеринарии Тюменской области Ольга Полякова отправлена в отставку. Она возглавляла это ведомство с 2009 года.

Чиновница покинула свой пост в связи с выходом на пенсию, пояснил "Уралинформбюро" ее заместитель Вадим Шульц. С 15 мая он приступил к исполнению обязанностей начальника управления. Шульц пока затруднился пояснить, когда будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности.