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Штаб Навального в Екатеринбурге рекрутирует юристовСегодня в 13:44

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В пику полиции.

Сторонники Алексея Навального в Екатеринбурге объявили набор помощников, которые должны будут сработать в качестве юристов на следующем митинге, запланированном на 12 июня. По мнению главы местного штаба оппозиционера Виктора Бармина, это необходимо, чтобы снизить количество задержаний.

"26 марта (Дата проведения предыдущих митингов Навального в ряде городов РФ - прим. ред.) нас было больше 4,5 тысячи. Количество и возможности адвокатов, работавших на волонтерских началах, обеспечивших поддержку всем задержанным, не безграничны. 12 участников задержали, что составляет меньше 0,3% от числа пришедших. 12 июня нам будет нужно больше помощников для того, чтобы процент задержанных не увеличился. Чем нас будет больше (и участников, и помощников), тем меньше будет желания у полиции нарушать законы", - рассуждает Бармин на своей странице в Facebook.

Екатеринбургский штаб одиозного политика решил организовать семинар по подготовке общественных защитников, который ориентировочно пройдет 3-4 июня.

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