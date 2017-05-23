Если сити-менеджер попадет за решетку.

Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб направил в городскую думу проект поправок в муниципальный устав. Большая часть из них касается полномочий мэра, параллельно возглавляющего представительный орган, передает "Уралинформбюро".

Корректировки упраздняют право решающего голоса, закрепленного за спикером гордумы, а также лишают его возможности вносить изменения в границы районов Екатеринбурга. При этом ему будет разрешено возглавлять как общественные организации, так и политические партии.

Проект также регулирует действия областных властей, в случае ареста главы администрации города - губернатор получает право через суд разорвать контракт с чиновником.

В настоящее время пост главы Екатеринбурга-председателя гордумы занимает Евгений Ройзман. Администрацию уральской столицы возглавляет Александр Якоб.

Все поправки вносятся, чтобы привести муниципальное законодательство в соответствии с федеральным. Дата рассмотрения проекта депутатами пока не назначена.



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