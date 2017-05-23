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Россия и Турция отменили эмбарго в торговле22 мая в 19:15

  • Текст

Введенные в прошлом году.

22 мая 2017 года Россия и Турция сняли взаимные ограничения в торговле, введенные в 2016 году.

Как сообщают федеральные СМИ, соответствующий документ подписали вице-премьеры двух стран - Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек. На церемонии также присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Москва ввела эмбарго против Анкары 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В марте 2016 года Турция объявила об антидемпинговых пошлинах в отношении сельхозпродукции из РФ.

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