Введенные в прошлом году.

22 мая 2017 года Россия и Турция сняли взаимные ограничения в торговле, введенные в 2016 году.

Как сообщают федеральные СМИ, соответствующий документ подписали вице-премьеры двух стран - Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек. На церемонии также присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

Москва ввела эмбарго против Анкары 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В марте 2016 года Турция объявила об антидемпинговых пошлинах в отношении сельхозпродукции из РФ.