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Турецким помидорам не дали въезд в РоссиюСегодня в 09:05

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Надолго.

Снятие взаимных торговых ограничений между Москвой и Анкарой не коснулось помидоров. Экспорт этого вида овощей в РФ не будет возобновлен еще долго, передает "Уралинформбюро".

"Наши сельхозпроизводители взяли значительные объемы кредитов. Это достаточный цикл производства, связанный в наших климатических условиях со строительством тепличных сооружений. По этому виду товаров ограничения пока будут оставаться", - цитируют "Известия" заявление российского президента Владимира Путина, сделанное еще в начале мая.

Тогда глава государства обещал, что о возвращении к экспорту томатов можно будет говорить только после того, как отечественные предприниматели начнут работать себе в прибыль. В противном случае дешевые турецкие томаты могут оказать давление на растущий российский рынок.

Между тем, стоимость помидоров в Турции сейчас далеко не маленькая. В апреле томаты подорожали более чем на 60%. Главная причина роста цен - аномально холодная зима.

Стоит напомнить, что Москва ввела эмбарго против Анкары 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В марте 2016 года Турция объявила об антидемпинговых пошлинах в отношении сельхозпродукции из РФ. 22 мая 2017 года вице-премьеры двух стран - Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек - подписали соглашение о снятии взаимных ограничений.

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