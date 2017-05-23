В 2016 году.

23 мая на заседании гордумы Екатеринбурга Евгений Ройзман выступит с отчетом о своей работе на посту мэра в 2016 году. Накануне его пресс-служба распространила некий текст, в котором отражены итоги прошлого года.

Особый упор в работе градоначальника сделан на борьбу с продажей спиртовой настойки "Боярышник". "Евгением Ройзманом было направлено обращение в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области для оценки правомерности реализации подобной продукции", - говорится в пресс-релизе.

Из реальных потуг пресс-служба градоначальника также отметила его инициативу по открытию хосписа на базе МБУ "ЦГБ № 2 имени А.А. Миславского".

Редакция "Уралинформбюро" напоминает, что также Евгений Ройзман в 2016 году посвятил рабочее время защите покемонолова Соколовского, осужденного за оскорбление чувств верующих.