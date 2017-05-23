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Итог работы Ройзмана - борьба с "Боярышником"Сегодня в 09:14

В 2016 году.

23 мая на заседании гордумы Екатеринбурга Евгений Ройзман выступит с отчетом о своей работе на посту мэра в 2016 году. Накануне его пресс-служба распространила некий текст, в котором отражены итоги прошлого года.

Особый упор в работе градоначальника сделан на борьбу с продажей спиртовой настойки "Боярышник". "Евгением Ройзманом было направлено обращение в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области для оценки правомерности реализации подобной продукции", - говорится в пресс-релизе.

Из реальных потуг пресс-служба градоначальника также отметила его инициативу по открытию хосписа на базе МБУ "ЦГБ № 2 имени А.А. Миславского".

Редакция "Уралинформбюро" напоминает, что также Евгений Ройзман в 2016 году посвятил рабочее время защите покемонолова Соколовского, осужденного за оскорбление чувств верующих.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
какое АЙ Сегодня в 11:53

Одну бумажку написал? И государство потратила на это...ай...это ж считать надо, сколько у него зарплата, вроде как 180 тысяч? Тэкс, 180*12=2160 тыс. руб. Какая, однако, ценная бумажка которую розька написал в это самое Управление. На эту бумажку государство израсходовало более 2 мильонов рублей. Такую ценную веСЧЬ надо отдать на вечное хранение в Оружейную Палату в Кремль, нехай чиновники там этой веСЧью любуются.

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