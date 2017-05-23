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Коллега Ройзмана по гордуме собрался побороться за губернаторский постСегодня в 11:07

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Даже отказался от постоянной ставки.

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев намерен в качестве кандидата включиться в кампанию по выборам губернатора Свердловской области. Об этом он заявил 23 мая в ходе очередного заседания представительного органа, передает "Уралинформбюро".

Озвучив свои планы, Киселев попросил коллег исключить из повестки вопрос о его временном назначении депутатом гордумы на постоянной основе. По словам народного избранника, предстоящая губернаторская кампания не позволит столь плотно заниматься депутатской деятельностью.

При поддержке каких именно политических сил Киселев намеревается идти на выборы, он не уточнил.

Ранее о своих притязаниях на пост главы Среднего Урала заявили мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (от "Яблока") и врио губернатора Евгений Куйвашев (от "Единой России"). Первому для участия в голосовании требуется пройти муниципальный фильтр (собрать голоса 126 муниципальных депутатов в свою поддержку), второму – победить на праймериз ЕР, что, впрочем, является формальностью.

Кандидаты от ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" пока официально не представлены. В случае коммунистов и эсеров ими с большой долей вероятности могут стать московский банкир Алексей Парфенов и депутат Госдумы Александр Бурков. Однако в последние дни количество имен возможных выдвиженцев от оппозиции в кулуарах и в СМИ неумолимо множится.

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