Слово за СовФедом и Путиным.

Госдума РФ на заседании 24 мая приняла в третьем, окончательном, чтении ряд поправок в избирательное законодательство, сообщает "Уралинформбюро".

Ключевое положение касается отмены открепительных удостоверений. Теперь для того, чтобы проголосовать не по месту прописки, потребуется не ранее чем за 45 дней и не позднее 14.00 за день до голосования подать в избирком заявление о включении в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Причем, во избежание фальсификации на выборах, заявления должны будут подаваться лично по предъявлении паспорта либо через портал госуслуг.

Для окончательного вступления нового порядка в силу его должны одобрить Совет Федерации и президент. В случае положительной визы ближайшие выборы без открепительных состоятся в сентябре 2017 года в 20 регионах, включая Свердловскую область, где будут выбирать губернаторов и депутатов.