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Выборы президента объединили с годовщиной присоединения КрымаСегодня в 15:58

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В 2018 году.

Госдума РФ одобрила перенос выборов президента в 2018 году на 18 марта – годовщину возвращения Крыма в состав России. Соответствующий законопроект был принят в третьем, окончательном, чтении на заседании 24 мая, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно действующему пока законодательству, если дата голосования выпадает на неделю, включающую в себя нерабочий праздничный день, выборы должны быть перенесены на предыдущее воскресенье. Однако авторы проекта – сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков сочли, что правильней переносить выборы на неделю позже. В случае 2018: с 11 на 18 марта.

Следует напомнить, что сегодня же парламентарии дали добро на отмену открепительных удостоверений. Выборы без них впервые пройдут в сентябре 2017 года в 20 регионах, включая Свердловскую область.

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