Переждав волну протеста.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока официально не подтверждает и не опровергает эту дату.

Традиционно прямая линия с Путиным проводится в апреле, передает "Уралинформбюро". Но в этом году президентский разговор с народом неожиданно отложили. По данным СМИ, перенос может быть связан с массовыми акциями против коррупции, которые прошли по всей стране. Путин решил максимально отдалиться от волны протеста, чтобы не отвечать на неудобные вопросы.