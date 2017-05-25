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Путин решится на прямой разговор с народом 15 июняСегодня в 09:41

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Переждав волну протеста.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока официально не подтверждает и не опровергает эту дату.

Традиционно прямая линия с Путиным проводится в апреле, передает "Уралинформбюро". Но в этом году президентский разговор с народом неожиданно отложили. По данным СМИ, перенос может быть связан с массовыми акциями против коррупции, которые прошли по всей стране. Путин решил максимально отдалиться от волны протеста, чтобы не отвечать на неудобные вопросы.

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