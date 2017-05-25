Без разрешения местных властей.

Государственная дума России на заседании 24 мая приняла законопроект, обязывающий депутатов всех уровней уведомлять органы власти о встречах с избирателями, если они проводятся в формате митингов, шествий или демонстраций.

Срок подачи такого уведомления для депутатов будет сокращенным по сравнению со стандартной организацией публичных мероприятий, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Единой России". В настоящее время направлять уведомление о таких акциях нужно не позднее чем за 10 дней до их проведения, для народных избранников этот срок составит 5 дней.

Вместе с тем, как пояснила автор законопроекта Ирина Белых, наиболее распространенной формой прямой работы депутатов с избирателями остаются собрания, которые проводятся в специально приспособленном для этого месте.

"Никаких ограничений на встречи, проводимые в помещениях общественных организаций, политических партий, личных приемных депутатов, а также на дворовых территориях, нет. Это 99% тех самых встреч, которые по-прежнему будут проводиться без уведомления властей", - подчеркнула она.