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Дубровский заработал в 25 раз больше КомаровойСегодня в 13:45

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За 2016 год.

Глава Челябинской области Борис Дубровский стал самым богатым среди коллег по уральскому губернаторскому цеху. В 2016 году чиновник заработал 73,8 миллиона рублей.

Семья главы Южного Урала владеет несколькими земельными участками на 6 452 квадратных метра, 5 домами общей площадью 841 "квадрат", 3 квартирами на 243,7 квадратных метра, а также дачей, 3 нежилыми помещениями, гаражом и 2 машиноместами, передает "Уралинформбюро". Кроме того, у четы Дубровских автомобиль Mercedes Benz GLE 63 и GLE 400 4MATIC ("Особая серия"), а также BMW X3.

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин заработал за год 20 миллионов рублей, губернатор Тюменской области Владимир Якушев - 11,2 миллиона, глава Зауралья Алексей Кокорин - лишь 3,4 миллиона, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев - порядка 3,3 миллиона, а "хозяйка" ХМАО-Югры Наталья Комарова задекларировала 2,9 миллиона рублей.

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