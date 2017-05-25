Через месяц.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Украиной и Россией может быть полностью прекращено с 1 июля 2017 года.

Такое намерение Киева связано с нежеланием "Российских железных дорог" прекратить перевозку пассажиров по маршруту Донецк-Таганрог, пишет "Коммерсантъ". Сейчас между городами курсирует электричка, которая, по мнению украинских властей, регулярно нарушает их государственную границу - власти Незалежной по-прежнему считают ДНР область частью своей страны.

В данный момент билеты на поезда между странами находятся в открытой продаже, передает "Уралинформбюро". При этом первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек 25 мая пояснил федеральным СМИ, что на данный момент российская компания не получала от Украины уведомления о разрыве "ж/д-отношений".