31 мая.

Начальника Уральского таможенного управления Вячеслава Голоскокова переводят в Москву. Там он возглавит областную таможню. К обязанностям на новом месте генерал-лейтенант приступит 31 мая.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, вместо Голоскокова пост руководителя временно замещать пост будет первый замначальника Максим Чмора.

Голоскоков проработал на Урале 2 года. Ранее он возглавлял Дальневосточное управление, был начальником Приволжского управления, а также руководителем управления рисков и оперативного контроля в составе ФТС РФ.