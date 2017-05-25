×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Главного уральского таможенника переводят в МосквуСегодня в 18:27

  • Текст

31 мая.

Начальника Уральского таможенного управления Вячеслава Голоскокова переводят в Москву. Там он возглавит областную таможню. К обязанностям на новом месте генерал-лейтенант приступит 31 мая.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления, вместо Голоскокова пост руководителя временно замещать пост будет первый замначальника Максим Чмора.

Голоскоков проработал на Урале 2 года. Ранее он возглавлял Дальневосточное управление, был начальником Приволжского управления, а также руководителем управления рисков и оперативного контроля в составе ФТС РФ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Пригрели "управляшку" на груди

Пригрели "управляшку" на груди

"Добрым" законодательством.

УГМК бьет в медный таз

УГМК бьет в медный таз

Возможно, для отвода глаз.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×