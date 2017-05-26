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Из Госдумы начали уходить звездные депутатыСегодня в 08:21

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Марату Сафину ближе теннис.

Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Сафин, некогда первая ракетка мира, уходит из Госдумы. Он уже передал заявление о сложении полномочий спикеру Вячеславу Володину.

Как рассказали РБК в аппарате нижней палаты парламента, известный теннисист решил посвятить себя работе в международных спортивных организациях - по его словам, совмещать это с депутатской деятельностью сложно.

"Он не раз говорил мне, что думает об этом. Работа в седьмом созыве Госдумы, по словам Сафина, отличается и требует больше сосредоточенности на ней", - прокомментировал первый зампред фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.

Сафин впервые был избран в Госдуму в 2011 году, в 2016 году он прошел туда в составе федерального списка ЕР. Партия имеет право передать вакантный мандат любому кандидату из этого списка в пределах региональной группы (Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Нижегородская область), которую представлял Сафин.

Как предполагали эксперты, ряд депутатов нынешней Госдумы не переживут в ней и года из-за новых порядков в парламенте. В отличие от прошлых созывов "слугам народа" приходится гораздо чаще посещать многочасовые думские заседания, активно участвовать в работе комитетов и регулярно встречаться с избирателями. Не все из них к этому оказались готовы.

Как отмечает "Уралинформбюро", пока что все 7 одномандатников, избранных в Свердловской области, продолжают работу в Госдуме.

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