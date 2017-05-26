Претендент известен.

Депутаты думы Асбеста приняли отставку главы города Андрея Холзакова, который ранее написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Временно исполняющим обязанности градоначальника 25 мая назначен заместитель председателя асбестовской думы Валерий Белошейкин, пояснила "Уралинформбюро" местный депутат Наталья Крылова.

Накануне народные избранники также приняли положение о проведении конкурса на замещение поста мэра. Подыскать городу нового главу депутаты намерены до выборов следующего созыва гордумы, которые состоятся в сентябре 2017 года.

"Было бы логично, чтобы новый состав думы и утвердил требования к главе, но сегодняшние депутаты нас этого права лишили и перед уходом навязывают "своего" главу - условия конкурса, а также лояльные члены конкурсной комиссии подобраны под Наталью Тихонову, возглавляющую администрацию города", - отмечает Крылова.

При этом, по словам собеседницы агентства, теперь уже бывший градоначальник Холзаков вероятнее всего в сентябре поборется за депутатское кресло.