Не подал декларацию о доходах.

Депутат думы Гаринского городского округа Василий Роскош лишился мандата. Народный избранник так и не отчитался о доходах за 2016 год, хотя срок подачи декларация давно истек.

Как пояснили "Уралинфорбюро" в прокуратуре Свердловской области, ведомство потребовало от председателя думы Валентины Ермиловой разобраться с нарушением антикоррупционного законодательства. Спикер думы приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Примечательно, что за доходы и имущество по состоянию на 2015 год Роскош отчитаться не постеснялся. Тогда он заработал чуть более 4 миллионов рублей, а его супруга пополнила семейный бюджет еще на 650 тысяч. В собственности у четы было 2 земельных участка общей площадью 40,1 тысячи квадратных метров, жилой дом на 186,3 "квадрата", большой гараж (481,6 квадратных метров) и 4 нежилых помещения. Кроме того, депутат обладал внушительным автопарком: два автомобиля УАЗ разных моделей, три грузовика УРАЛ, по одному грузовику МАЗ и КАМАЗ, семь тракторов, а также бульдозер и лесопогрузчик. У супруги народного избранника имелся автомобиль Mitsubishi ASX.