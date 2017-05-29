Свердловские депутаты Госдумы возьмутся за оружиеСегодня в 13:21
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Звезд ради.
Депутаты Государственной думы России отправятся на военные сборы с 30 мая по 2 июня 2017 года.
В первый день парламентарии сдадут нормативы физической и стрелковой подготовки на спортивно-тренировочной базе ПФК ЦСКА, во второй - выслушают лекцию в академии Генштаба ВС РФ. В заключительный день в парке "Патриот" состоится вручение погонов: в соответствии с приказом министра обороны России, отличники смогут получить очередное воинское звание.
Уральские депутаты рассказали "Уралинформбюро" о своих воинских планах. Либерал-демократ Данил Шилков хочет "исправить ошибки молодости" и наконец получить офицерские погоны. "Я с отличием окончил военную кафедру УПИ, но, к сожалению, тогда не смог поехать на сборы, а следовательно, и не получил звание лейтенанта. Поэтому решил этот недочет в жизни исправить, для себя".
Его коллега Лев Ковпак относится к этой поездке, как к походу в спортзал, и апеллирует к воинской повинности в Швейцарии. "Я, как и большинство ребят, рядовой запаса после института - ходил на военную кафедру. Что касается моей мотивации, каждый из нас должен время от времени оттачивать свои физические навыки. Вот в Швейцарии каждый год все мужчины призывного возраста на 2 недели ходят на подготовку, оружие дома хранят. Это - нормальная ситуация. Я почти каждый день стараюсь заниматься спортом - вот вчера, к примеру, бегал "Зеленый марафон", - комментирует свое решение народный избранник.
Единоросс Максим Иванов имеет армейский опыт, и главная его цель - актуализировать знания о военном потенциале России. "Кто-то хочет лейтенантом стать, а мне вот, если я пройду сборы, капитана присвоят. Но в большей степени меня интересуют занятия в Генштабе: что нового у нас происходит, какая военно-политическая доктрина, как наши Вооруженные силы будут развиваться", - заявил он "Уралинформбюро".
Далеко не все депутаты с энтузиазмом отнеслись к идее получить новое звание. К примеру, Андрей Альшевских не отправится на сборы, так как не претендует на погоны со звездами. "Во-первых, я - рядовой, а не офицерский состав. Во-вторых, мне исполнилось 45 лет. Ну, а в-третьих, в основном на сборы поехали те, кто претендует на очередные воинские звания", - признался парламентарий.
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