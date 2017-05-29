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Куйвашев готовится сделать важное заявлениеСегодня в 13:05

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На встрече с единороссами Екатеринбурга.

31 мая завершится серия зональных встреч врио главы Свердловской области Евгения Куйвашева с секретарями первичных организаций "Единой России". "Маёвки", предшествующие партийным праймериз, на которых "медведи" должны выдвинуть своего кандидата на сентябрьских выборах губернатора, сенсаций не преподнесли. "Технический дуэлянт" - секретарь регионального политсовета ЕР Виктор Шептий на прошедших встречах с однопартийцами агитировал в пользу Куйвашева.

Некую интригу в губернаторском окружении обещают вечером в среду, когда глава региона встретится с руководителями екатеринбургских "первичек". Из его уст могут прозвучать заявления, не оставляющие политическим конкурентам шансов на победу.

Между тем, по мнению экспертов "Уралинформбюро", с задачей обозначить борьбу на сентябрьских выборах должны будут справляться Константин Киселев ("Гражданская платформа"), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и Жанна Рябцева (ОНФ). Двое последних с заявлениями о претензиях на губернаторский пост еще не обозначались, но, очевидно, их стоит ждать со дня на день. 6 июня парламент Свердловской области даст официальный старт выборам первого лица региона. Следует отметить, что прямых выборов свердловского губернатора не было последние 14 лет.

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