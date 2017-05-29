По желанию самого сити-менеджера.

Глава администрации Верхней Пышмы Владимир Чирков досрочно сложил полномочия. Его отставка была принята 29 мая на внеочередном заседании городской думы.

Как пояснила "Уралинформбюро" пресс-секретарь главы городского округа Елена Снедкова, чиновник мотивировал свой уход личным решением. Исполняющим обязанности сити-менеджера назначен первый замглавы администрации Иван Соломин.

В скором времени депутаты объявят конкурс на замещение вакантной должности.

Следует добавить, что Чирков занимал пост сити-менеджера почти 3 года. До этого фактически 10 лет проработал замглавы администрации по общим вопросам.