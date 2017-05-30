В 2016 году.

Михаил Астахов, возглавляющий Южный управленческий округ Свердловской области, в 2016 году заработал больше своих коллег. Он пополнил семейный бюджет на 2,372 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро".

В собственности у Астахова три земельных участка (25, 1206 и 1783 квадратных метра), два жилых дома (33,9 и 186,2 "квадрата"), гараж (24 "квадрата") и Mitsubishi Outlander.

Глава Восточного округа Николай Клевец заработал за год 1,954 миллиона рублей, его коллега в Западном округе Виталий Вольф – 1,942 миллиона, Евгений Преин из Северного округа – 1,78 миллиона, Евгений Каюмов (Горнозаводской округ) – 1,496 миллиона.

Что касается их вторых половинок, больше всех - 1,09 миллиона рублей - заработала жена Каюмова. А самой зажиточной оказалась первая леди Восточного управленческого округа, в собственности которой значатся три земельных участка (один из них на 50%), жилой дом, пять нежилых помещений и Toyota Camry.