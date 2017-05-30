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ЛДПР выставит на выборы свердловского губернатора депутата ГосдумыСегодня в 16:18

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Оппозиция не договорилась.

Либерально-демократическая партия России определится со своим кандидатом в губернаторы Свердловской области в первой половине грядущей недели.

"До 6 июня, когда Заксобрание объявит выборы, мы определимся с кандидатом и огласим его. Скорее всего, даже до конца этой недели будет понятна позиция всех трех партий ("Справедливая Россия", ЛДПР, КПРФ) по этому вопросу", - пояснил "Уралинформбюро" депутат Госдумы РФ от ЛДПР Данил Шилков, указав, что идея объявить единого оппозиционного кандидата не умерла окончательно.

Однако источники агентства, близкие к свердловским либерал-демократам, уверены, что консолидации оппозиции ждать не стоит, и на эти выборы от ЛДПР с большой долей вероятности пойдет именно Шилков. К тому же 27 мая коммунисты на своем съезде уже согласовали кандидатуру управляющего директора ПАО "Плюс Банк" Алексея Парфенова.

Свои претензии на губернаторское кресло начали предъявлять и случайные в политике люди, в их числе художница из Екатеринбурга Лени Сморагдова. На своей странице в Facebook девушка успела посулить избирателям отапливаемые остановочные комплексы, а также помощь столице Урала в проведении "ЭКСПО-2025".

"Выборы в губернаторы все более и более превращаются в цирк, и я хочу в этом цирке участвовать. Для соблюдения всех формальностей ищу партию, которая могла бы меня выдвинуть на эту должность. Преодолевать "муниципальный фильтр" я намереваюсь самостоятельно, буду встречаться с депутатами и убеждать их в актуальности своей предвыборной программы", - пишет Сморагдова.

О намерении идти на выборы первыми заявили врио губернатора Евгений Куйвашев ("Единая Россия"), мэр уральской столицы Евгений Ройзман ("Яблоко") и депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев ("Гражданская платформа"). Ожидается, что в скором времени свои кандидатуры обозначат депутат областного Заксобрания Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия") и руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева.

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