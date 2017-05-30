Десятки тысяч евро.

Европейский суд по правам человека удовлетворил исковые заявления 4 жителей Санкт-Петербурга, которые пожаловались на фальсификации на выборах в Государственную думу России, состоявшихся в декабре 2011 года.

Помимо доводов самих заявителей ЕСПЧ учел и тот факт, что тогда многочисленные нарушения также были зафиксированы наблюдателями ОБСЕ. В суде доказаны нарушения прав на свободные выборы и эффективную правовую защиту.

Согласно вердикту суда, Россия должна выплатить истцам 38 000 евро, что эквивалентно 2,3 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

Результаты выборов 2011 года привели к многочисленным акциям протеста в ряде городов России. Самые масштабные митинги прошли в Москве на Болотной площади и проспекте Сахарова. Тогда власти отказались пересматривать результаты выборов и менять руководство ЦИК РФ, как того требовала оппозиция, а прокуратура и СК РФ отказывали в возбуждении уголовных дела.