×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Французы "пытали" ПутинаСегодня в 08:29

  • Текст

На тему президентских выборов.

Президент России Владимир Путин считает преждевременными разговоры о кандидатах на пост главы российского государства. В том числе он пока умалчивает и о своем участии в кампании, передает "Уралинформбюро". О выборах, предстоящих в РФ в 2018 году, его расспрашивало французское издание Le Figaro.

Путин заверил, что каждый, кто соответствует требованиям законодательства, сможет попытать счастья в предвыборной гонке. "Все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах", - заявил он во время визита в Париж 29 мая.

Президент подчеркнул, что все последние избирательные кампании в России проходят в строгом соответствии с Конституцией, как будет и впредь.

Выборы главы государства состоятся 11 марта 2018 года. В числе потенциальных кандидатов, уже заявивших о своем намерении, - Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Алексей Навальный. Политическую "тусовку" разбавил бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×