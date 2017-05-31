На тему президентских выборов.

Президент России Владимир Путин считает преждевременными разговоры о кандидатах на пост главы российского государства. В том числе он пока умалчивает и о своем участии в кампании, передает "Уралинформбюро". О выборах, предстоящих в РФ в 2018 году, его расспрашивало французское издание Le Figaro.

Путин заверил, что каждый, кто соответствует требованиям законодательства, сможет попытать счастья в предвыборной гонке. "Все люди, которые имеют на это право, все люди, которые пройдут соответствующие, предусмотренные законом процедуры, безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят, в выборах всех уровней: и в законодательные собрания, и в парламент, и в президентских выборах", - заявил он во время визита в Париж 29 мая.

Президент подчеркнул, что все последние избирательные кампании в России проходят в строгом соответствии с Конституцией, как будет и впредь.

Выборы главы государства состоятся 11 марта 2018 года. В числе потенциальных кандидатов, уже заявивших о своем намерении, - Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Алексей Навальный. Политическую "тусовку" разбавил бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под стражей по делу о крупном мошенничестве.