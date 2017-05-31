Свердловский департамент информполитики получил полмиллиарда рублейСегодня в 12:56
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На год.
Департаменту информационной политики Свердловской области выделили 544 миллиона рублей на год работы, передает "Уралинформбюро". Такую информацию 31 мая озвучил первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов.
В его ведение ДИП перешел в ноябре 2016 года, в рамках правительственной реформы. Ранее департамент был в структуре администрации губернатора и подчинялся напрямую Евгению Куйвашеву.
"Штатная численность департамента сформирована путем передачи 31 ставки от администрации губернатора и 5 ставок от управления делами губернатора и правительства", - рассказал Тунгсов, отметив, что с учетом передачи ставок увеличения штата и бюджетных затрат не потребуется.
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