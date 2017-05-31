Новичок гордумы Екатеринбурга обошел коллег по доходамСегодня в 13:32
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Сравнимо с ним заработали лишь 2 депутата.
Владимир Смирнов, в марте 2017 года получивший на довыборах место в гордуме Екатеринбурга, обогнал новоиспеченных коллег по доходам за прошлый год. Учредитель рынка "Омега" и ТРЦ "ЭкоМолл Гранат" задекларировал 39,589 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро".
В собственности Смирнова два земельных участка (1200 и 1654 квадратных метра), две квартиры (одна принадлежит на 50%), нежилое помещение (669,4 "квадрата"). Разъезжает народный избранник на BMW X5.
Порог в 30 миллионов рублей по доходам преодолели еще два екатеринбургских депутата: Михаил Гаранин (37,555 миллиона) и Николай Антонов (36,516 миллиона).
От 10 до 30 миллионов рублей в 2016 году заработали семеро: Владимир Крицкий (25,085 миллиона), Олег Кагилев (12,589 миллиона), Григорий Вихарев (12,171 миллиона), Александр Найданов (11,87 миллиона), Игорь Пехотин (11,59 миллиона), Виктор Ананьев (10,732 миллиона) и Юрий Дозорец (10,715 миллиона).
Наименьшие доходы задекларировал Александр Хан, заработавший в прошлом году 541,61 тысячи рублей. При этом он имеет земельный участок (1514 квадратных метров), 4 квартиры (одну на 2/3), два гаража и два автомобиля – ВАЗ-2111 и Suzuki Liana.
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