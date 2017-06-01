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Свердловские депутаты отказались общаться с Медведевым31 мая в 16:59

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О защите жильцов многоквартирных домов.

Комитет свердловского Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике рассмотрел 31 мая вопрос об обращении к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. При содействии главы кабмина депутат Евгений Зяблицев предлагал обязать управляющие компании предоставлять потребителям заверенные копии карточек с параметрами учета тепловой энергии, передает корреспондент "Уралинформбюро".

По словам народного избранника, такие данные нужны, чтобы жильцы при необходимости могли в обоснованном порядке потребовать от управляющей компании перерасчета. Сейчас же коммунальщики, игнорируя частные запросы жильцов, выдают им лишь выписки из журнала учета. "Такие данные не являются официальной информацией, которая может служить основанием для проверки потребителем правильности начисления платежей", - пояснил Е.Зяблицев.

На комитете предложение по регулированию этой сферы назвали своевременным, однако конкретную инициативу отклонили - директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов убедил парламентариев, что карточки не являются панацеей, причем сейчас их активно подделывают. В итоге инициативу коллеги поддержали только двое депутатов - Дмитрий Ионин и Олег Исаков.

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