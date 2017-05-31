Первая леди "уральской Рублевки" заработала в 200 раз больше мужаСегодня в 14:06
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У нее 33 квартиры и 11 участков.
Светлана Карамышева, супруга мэра Сысерти Александра Карамышева, заработала в 2016 году больше всех свердловских градоначальников вместе взятых.
Согласно декларации первой леди "уральской Рублевки", в семейный бюджет она принесла 349,13 миллиона рублей. Для сравнения, из числа мэров наибольшие доходы - у главы Березовского Евгения Писцова, заработавшего 5,08 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".
Карамышевой не нашлось равных и по нажитому имуществу. За ней числятся 33 квартиры (годом ранее их было 47), 11 земельных участков (от 218 до 7941 квадратного метра), 2 жилых дома (178 и 216,5 квадратного метра) и 3 нежилых здания (около 3585, 1051 и 938 квадратных метров).
В автопарке мэрской супружницы 9 легковых автомобилей (от ВАЗ-2104 до Porsche Cayenne S), 11 грузовиков, снегоход Ski-Dooskan и мотовездеход Yamaha.
Сам Александр Карамышев заработал в 206 раз меньше супруги – 1,69 миллиона рублей. Он владеет квартирой (79,2 квадратного метра), земельным участком (828 "квадратов"), жилым домом (253,2 квадратного метра), автомобилями Jaguar XK и Nissan Patrol, мотовездеходом BM HS700UTV и снегоходом Arctic Cat.
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