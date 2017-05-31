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СовФед поддержал упразднение открепительных удостоверенийСегодня в 16:31

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Последнее слово за Путиным.

Совет Федерации одобрил отмену открепительных удостоверений. Решение было принято на заседании 31 мая, передает "Уралинформбюро".

Согласно изменениям, ранее утвержденным Госдумой, чтобы проголосовать по месту фактического пребывания, потребуется подать в избирком заявление (лично по предъявлении паспорта либо через портал госуслуг) о включении в соответствующий список избирателей. Сделать это можно не ранее чем за 45 дней и не позднее 14.00 за день до голосования.

Для окончательного вступления нового порядка в силу его осталось одобрить президенту Владимиру Путину. Ближайшее голосование без открепительных состоится в сентябре 2017 года в 20 регионах, где будут выбирать губернаторов и депутатов.

Ранее по теме:
Госдума утвердила отмену открепительных удостоверений

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