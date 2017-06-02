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В Киеве открыли стрельбу по обвиняемому в покушении на ПутинаСегодня в 08:49

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Нападавший получил ответную пулю.

В Киеве неизвестный напал на уроженца Чечни Адама Осмаева, который объявлен РФ в федеральный розыск по обвинению в подготовке покушения на президента Владимира Путина.

По данным "РБК-Украина", Адам Осмаев и его жена Амина Окуева договорились об интервью с человеком, представившимся журналистом Алексом Вернером из французского издания Le Monde. При встрече на улице Кирилловской "корреспондент" достал из коробки пистолет Glock и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева четыре раза выстрелила в злоумышленника из наградного ПМ, который ей подарил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Раненых увезли в 17 больницу, передает "Уралинформбюро". Осмаеву пуля попала в левое легкое. У нападавшего тоже тяжелое ранение.

Стоит отметить, что Осмаев был руководителем экстремистской группы имени Джохара Дудаева, которую обезвредили в начале 2012 года. Злоумышленников схватили в Одессе в квартире, где они готовили взрывчатку для покушения на Владимира Путина.

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