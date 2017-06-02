×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловских сторонников Навального отправили в скверСегодня в 08:34

  • Текст

На митинг.

Митинг сторонников Навального против коррупции в Екатеринбурге пройдет в сквере у концертно-развлекательного комплекса "Уралец". Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель местного штаба Виктор Бармин.

По его словам, министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало четыре площадки для акции протеста, намеченной на 12 июня 2017 года. "Уралец" предпочли парку Победы, парку 50-летия ВЛКСМ и площади Обороны.

Стоит напомнить, что 26 марта сторонники Навального устроили в Екатеринбурге акцию протеста, хотя она не была согласована властями. На Площади труда собрались около 2500 человек, 12 протестующих задержали. Поскольку в этот раз МОБ одобрило выход оппозиции, риск задержаний минимизируется. Тем не менее штаб Навального объявил набор помощников, которые должны будут сработать в качестве юристов на митинге.

Ранее по теме:
Дубль два: сторонники Навального оккупируют центр Екатеринбурга

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Секретные материалы мэрии

Секретные материалы мэрии

Про ЦУПП.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×