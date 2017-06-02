На митинг.

Митинг сторонников Навального против коррупции в Екатеринбурге пройдет в сквере у концертно-развлекательного комплекса "Уралец". Об этом "Уралинформбюро" сообщил руководитель местного штаба Виктор Бармин.

По его словам, министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало четыре площадки для акции протеста, намеченной на 12 июня 2017 года. "Уралец" предпочли парку Победы, парку 50-летия ВЛКСМ и площади Обороны.

Стоит напомнить, что 26 марта сторонники Навального устроили в Екатеринбурге акцию протеста, хотя она не была согласована властями. На Площади труда собрались около 2500 человек, 12 протестующих задержали. Поскольку в этот раз МОБ одобрило выход оппозиции, риск задержаний минимизируется. Тем не менее штаб Навального объявил набор помощников, которые должны будут сработать в качестве юристов на митинге.

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