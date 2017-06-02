Экстренным законопроектом.

Сотрудники администрации президента США, лояльные Бараку Обаме, помешали президенту страны Дональду Трампу снять антироссийские санкции в первые же дни его правления.

Такой информацией с Yahoo News поделился координатор департамента США по санкционной политике Дэниел Фрид. По его словам, меры по урегулированию напряженности в отношениях с Москвой начали прорабатываться сразу после инаугурации Трампа.

Это вынудило противников таких действий обратиться к Фриду, который вышел на знакомых конгрессменов с просьбой принять закон, блокирующий скорейшую отмену санкций. Он был внесен в палату представителей Конгресса в конце февраля 2017 года.

Если Трамп решит снять антироссийские санкции, ему придется оправдать такой шаг перед членами Конгресса США и 120 дней ждать их вердикта, передает "Уралинформбюро".