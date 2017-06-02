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Выборы президента России пройдут без открепительныхСегодня в 15:45

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Средний Урал обкатает новую схему.

Владимир Путин одобрил отказ от открепительных удостоверений в 2018 году - соответствующие поправки внесены в закон "О выборах президента Российской Федерации". Подписанный главой государства документ размещен на сайте Кремля.

Принятые изменения устанавливают новый порядок голосования избирателей по месту фактического нахождения на основании заявления. Свердловская область станет одним из пилотных регионов, где данная процедура пройдет проверку перед президентскими выборами. Конкретный порядок подачи заявлений будет установлен ЦИК РФ позднее, передает "Уралинформбюро".

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