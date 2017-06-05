Панкадж Саран.

5 июня в Тюменскую область прибудет посол Республики Индия в РФ Панкадж Саран. В рамках трехдневного визита дипломат посетит ряд предприятий, в том числе Антипинский нефтеперерабатывающий завод, побывает в Радиологическом центре, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона.

В Тюменском индустриальном университете Панкадж Саран расскажет студентам и преподавателям об образовательных программах посольства.

Также намечена встреча с губернатором региона Владимиром Якушевым, руководителями местных органов госвласти.

Индийская сторона в последнее время демонстрирует повышенное внимание Тюменской области. Так, 17–20 мая в рамках "Road show для инвесторов" регион посетил первый секретарь отдела посольства Индии в РФ Раджеш Бхардвадж. Он побывал не только в Тюмени, но и Тобольске.