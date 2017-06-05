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Челябинские сторонники Навального приведут чиновников мэрии в судСегодня в 18:19

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За отказ в проведении шествия.

Алексей Табалов, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального в Челябинске, намерен судиться с администрацией города из-за отказа в проведении 12 июня антикоррупционного шествия от Андреевского сквера до ДК Колющенко.

"У нас вообще было 3 заявки: одна - на митинг на Алом Поле, другая - на митинг в парке Гагарина, и третья - как раз на это шествие. По первым двум нас отправили в сквер к ДК Колющеко, мы согласились. А вот по третьей нам вообще отказали незаконно - предложили изменить формат акции на митинг. Закон не предусматривает право администрации предлагать изменение формата, поэтому мы будем подавать заявление в суд об оспаривании этого отказа", - пояснил "Уралинформбюро" Табалов.

Следует отметить, что аналогичные акции оппозиции состоятся 12 июня во многих других городах России. К примеру, в Екатеринбурге митинг уже согласован. Он пройдет в сквере у КРК "Уралец".

Следует напомнить, 26 марта в крупных городах России прошли несогласованные властями акции, которые организовали сторонники Навального. На Площади труда в Екатеринбурге собрались около 2500 человек, 12 протестующих задержали. В Челябинске в этот день на аналогичном митинге также было немало задержанных, среди которых, к слову, был и сам Алексей Табалов.

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