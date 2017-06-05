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Избиркому Екатеринбурга подобрали руководителяСегодня в 17:46

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Интриги не было.

Члены избирательной комиссии Екатеринбурга 5 июня выбрали себе руководителей - председателя, его заместителя и секретаря.

Как пояснили "Уралинформбюро" в горизбиркоме, интриги по ключевым персоналиям не было изначально - свои должности по результатам тайного голосования ожидаемо сохранили председатель Илья Захаров, его заместитель Руслан Дворецкий и секретарь комиссии Вадим Антошин.

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