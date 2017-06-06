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Совет Европы не увидит российских миллионовСегодня в 14:09

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Финансирование заблокировано в ответ на санкции.

Россия не намерена перечислять в бюджет Совета Европы (СЕ) последний из трех траншей ежегодного взноса. Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает "Уралинформбюро".

"Заблокировали перечисление. Там же финансирование идет поэтапно - оставшаяся на конец года треть не перечисляется. Это около 11 миллионов евро", - сказал он.

После воссоединения Крыма с Россией, произошедшего в марте 2014 года, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) охарактеризовала действия Москвы как "аннексию". В начале января 2015-го РФ была лишена права голоса. Российские депутаты в ответ отказались присутствовать на сессиях ПАСЕ.

По мнению Володина, блокировка финансирования является справедливым ответом на санкции со стороны ассамблеи. При этом ранее о возможности применения таких мер Совет Европы предупреждали глава МИД РФ Сергей Лавров и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Стоит отметить, что Россия - один из основных плательщиков в бюджет СЕ, наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией и Турцией. Ежегодный взнос составляет около 40 миллионов евро.

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